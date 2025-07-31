Оглашение вердикта по делу о 115 нарушениях "Сити" откладывается до октября
Вынесение вердикта по делу о 115 нарушениях "Манчестер Сити" правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги было отложено до середины осени.
Еще в декабре прошлого года завершились длившиеся 12 недель слушания по нашумевшему делу, причем в процессе количество выдвигаемых обвинений в адрес "Сити" выросло до 130. "Горожане" категорически отрицают свою вину.
Изначально вердикт независимой комиссии ожидался весной — в феврале главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола сам сказал, что ожидает исхода в течение одного месяца.
Сейчас сроки вновь были сдвинуты, и The Independent утверждает, что ожидание может продлиться до второго в новом сезоне международного перерыва — с 4 по 18 октября.
Ранее ходили слухи, что с "Сити" могут снять до 100 очков, забрать некоторые из восьми титулов Премьер-Лиги и заставить выплатить компенсации другим клубам, если вина будет доказана.
31.07.2025 08:00
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Не копай яму другому, сам попадаешь.
Пидоры которые рады 115 нарушениям, я вас всех выебал в рот на хуй.
Хотите исключения Сити из АПЛ? Я кончил в ваши лица сукиии. Не будет такого никогда, максимум снятие 20 очки, и штраф боблами 115 миллионов, и все на хуй идите. Сити таки престижный клуб как Ливерпуль, и начальники себе в ногу не будут стрелять.
А так ЮНВА.
И ещё кто ответит я его в рот выебу. Если увидите ответы, он либо баба либо пидооооооррррррр
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К голубым звиздец подкрадывается
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Саудиты, отстегивают бабло
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Скорее бы слили этот Шити ,хотя арсосалу эту не поможет ,они всегда будут вторыми ыыыыы
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Вот суки тянут и тянут... Но ничего.. Сколько веревочке не виться...
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