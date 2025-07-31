Оглашение вердикта по делу о 115 нарушениях "Сити" откладывается до октября

Вынесение вердикта по делу о 115 нарушениях "Манчестер Сити" правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги было отложено до середины осени.

Еще в декабре прошлого года завершились длившиеся 12 недель слушания по нашумевшему делу, причем в процессе количество выдвигаемых обвинений в адрес "Сити" выросло до 130. "Горожане" категорически отрицают свою вину.



Изначально вердикт независимой комиссии ожидался весной — в феврале главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола сам сказал, что ожидает исхода в течение одного месяца.



Сейчас сроки вновь были сдвинуты, и The Independent утверждает, что ожидание может продлиться до второго в новом сезоне международного перерыва — с 4 по 18 октября.



Ранее ходили слухи, что с "Сити" могут снять до 100 очков, забрать некоторые из восьми титулов Премьер-Лиги и заставить выплатить компенсации другим клубам, если вина будет доказана.