Оглашение вердикта по делу о 115 нарушениях "Сити" откладывается до октября

Манчестер Сити Вынесение вердикта по делу о 115 нарушениях "Манчестер Сити" правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги было отложено до середины осени.

Еще в декабре прошлого года завершились длившиеся 12 недель слушания по нашумевшему делу, причем в процессе количество выдвигаемых обвинений в адрес "Сити" выросло до 130. "Горожане" категорически отрицают свою вину.

Изначально вердикт независимой комиссии ожидался весной — в феврале главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола сам сказал, что ожидает исхода в течение одного месяца.

Сейчас сроки вновь были сдвинуты, и The Independent утверждает, что ожидание может продлиться до второго в новом сезоне международного перерыва — с 4 по 18 октября.

Ранее ходили слухи, что с "Сити" могут снять до 100 очков, забрать некоторые из восьми титулов Премьер-Лиги и заставить выплатить компенсации другим клубам, если вина будет доказана.




Метки Манчестер Сити, Премьер-Лига, ФФП

Автор mihajlo   

Дата 31.07.2025 08:00

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  1. alash 31.07.2025 09:24 # alash
    Не копай яму другому, сам попадаешь.
    Пидоры которые рады 115 нарушениям, я вас всех выебал в рот на хуй.
    Хотите исключения Сити из АПЛ? Я кончил в ваши лица сукиии. Не будет такого никогда, максимум снятие 20 очки, и штраф боблами 115 миллионов, и все на хуй идите. Сити таки престижный клуб как Ливерпуль, и начальники себе в ногу не будут стрелять.
    А так ЮНВА.
    И ещё кто ответит я его в рот выебу. Если увидите ответы, он либо баба либо пидооооооррррррр

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  2. xxa 31.07.2025 08:38 # xxa
    К голубым звиздец подкрадывается

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  3. seregaball 31.07.2025 08:15 # seregaball
    Саудиты, отстегивают бабло

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  4. vandybek 31.07.2025 08:12 # vandybek
    Скорее бы слили этот Шити ,хотя арсосалу эту не поможет ,они всегда будут вторыми ыыыыы

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  5. zaeba1l 31.07.2025 08:04 # zaeba1l
    Вот суки тянут и тянут... Но ничего.. Сколько веревочке не виться...

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