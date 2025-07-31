Апелляция "Пэлас" на исключение из Лиги Европы будет рассмотрена 8 августа

Спортивный арбитражный суд (Court of Arbitration for Sport) объявил дату, когда рассмотрит апелляцию "Кристал Пэлас" на исключение из Лиги Европы.

"Пэлас" квалифицировался в Лигу Европы благодаря завоеванию Кубка Англии в прошлом сезоне, однако ранее в июле УЕФА понизил "орлов" до Лиги Конференций.



УЕФА принял такое решение из-за того, что Джон Текстор, которому принадлежало 43 процента акций "Пэлас", также является совладельцем "Лиона", а тот в своей лиге занял более высокое место и, следовательно, имеет приоритет относительно "олов".



С тех пор Текстор продал свои акции "Пэлас" Вуди Джонсону, а также вышел из совета директоров "Лиона".



Как "Пэлас" и надеялся, поданная апелляция будет рассмотрена CAS в ускоренном режиме. Как сообщает Sky Sports, это произойдет 8 августа с оглашением вердикта спустя три дня.



Если апелляция "Пэлас" будет отклонена, то место клуба с "Селхерст Парк" в Лиге Европы займет "Ноттингем Форест", который изначально попал в Лигу Конференций.