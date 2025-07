Светская хроника за четверг

"Ньюкасл" определил замену Александеру Исаку. Джанлуиджи Доннарумма не ведет переговоры с "Челси" или "Манчестер Юнайтед". Флориан Вирц получил миллион йен. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

"Ньюкасл" рассматривает нападающего "Фулхэма" Родриго Муниса в качестве возможной замены для Александера Исака, который уже договорился с "Ливерпулем". (Daily Mail)



Для приобретения Исака "Ливерпулю" придется раскошелиться примерно на 135 миллионов фунтов. (Sky Sports)



"Манчестер Юнайтед" продвигается в переговорах о покупке нападающего "РБ Лейпциг" Беньямина Шешко. (Manchester Evening News)



"Юнайтед" и "Ньюкасл" готовы сойтись в битве за нападающего "Штутгарта Ника Вольтемаде, оцениваемого в 40 млн. фунтов. (The Sun)



"Челси" и "Манчестер Сити" сохраняют интерес к голкиперу ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммы, насчет которого уже обратился "Юнайтед". (The Telegraph)



Доннарумма не разговаривал с "Челси" или "Юнайтед". (Fabrizio Romano)



"Галатасарай" сохраняет интерес к голкиперу "Сити" Эдерсону. (Yagız Sabuncuoglu)



"Тоттенхэм" готовит стартовое предложение о покупке полузащитника "Баварии" Жоау Палиньи. (TEAMtalk)



"Кристал Пэлас" готов предложить 27.6 млн. фунтов за защитника "Интера" Яна Биссека, который может заменить на "Селхерст Парк" Марка Гехи. (Gazzetta dello Sport)



Защитник "Пэлас" Роб Холдинг отправится свободным агентом в "Короладо Рэпидз" из МЛС. (Sky Sports)



"Лион" согласовал условия личного контракта с полузащитником "Ливерпуля" Тайлером Мортном, оцениваемым в 8 млн. фунтов. (L'Equipe)



Голкипер "Саутгемптона" Аарон Рамсдейл прошел медобследование в "Ньюкасле", который возьмет его в аренду за 4 млн. фунтов. (Evening Standard)



Три клуба, включая "Сандерленд", хотят арендовать нападающего "Челси" Марка Гиу. (Fabrizio Romano)



Другое



Защитник "Тоттенхэма" Джед Спенс обсуждает новый контракт со своим клубом. (Paul O'Keefe)



Нападающий "Ньюкасла" Александер Исак улетел в Испанию, чтобы заниматься с персональным тренером. (AS)



В рамках подготовки к новому сезону "Ньюкасл" проиграл три товарищеских матча подряд. (Sky Sports)



Атакующий полузащитник "Ливерпуля" Флориан Вирц получил приз в 1,000,000 японских йен как лучший игрок предсезонного матча против "Йокогамы Ф. Маринос". (Daily Mail)