"Челси" согласовал покупку Хато

"Челси" договорился с голландским "Аяксом" о приобретении защитника Йоррела Хато.

Изначально оценив Хато в 52 миллиона фунтов, в итоге "Аякс" согласился отпустить Йоррела в Лондон за 35.5 млн. фунтов плюс бонусы, сообщает Sky Sports.



В ближайшие дни Хато должен прибыть в Лондон, чтобы пройти медобследование и подписать с "Челси" семилетний контракт, условия которого юниор уже согласовал.



К своим 19 годам Хато успел сыграть 111 матчей за первую команду "Аякса", примерить капитанскую повязку и дебютировать за сборную Голландии.



Помимо своей основной позиции в центре обороны, Хато также способен сыграть левого защитника, и это важно для "Челси", который не имеет адекватной замены Марку Кукурелье на этой позиции.