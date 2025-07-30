"Пэлас" отказался продать Матета в "Аталанту"

Жан-Филипп Матета "Кристал Пэлас" отклонил предложение итальянской "Аталанты" насчет покупки нападающего Жан-Филиппа Матета.

По информации BBC, "Аталанта" предложила чуть более 30 миллионов фунтов за Матета, видя в Жан-Филиппе замену для проданного в "Аль-Кадисию" Матео Ретеги.

В данный момент неясно, готов ли "Пэлас" рассмотреть предложения выше. Пока "орлы" ведут себя очень скромно на трансферном рынке этим летом, и главный тренер Оливер Гласнер едва ли захочет терять ведущего нападающего.

У Матета остается еще два года по контракту. В прошлом сезоне 28-летний француз — ценой своего уха — помог "Пэлас" завоевать Кубок Англии.

Помимо Матета, "Аталанта" также проявляет интерес к нападающему "Фулхэма" Родриго Мунису.




Метки Аталанта, Кристал Пэлас, Матета

Автор mihajlo   

Дата 30.07.2025 22:00

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  1. gary47 30.07.2025 22:10 # gary47
    У макаронных лишние деньги завелись? Больше как в АПЛ футболистов нет.

    (ответить)

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