"Пэлас" отказался продать Матета в "Аталанту"
"Кристал Пэлас" отклонил предложение итальянской "Аталанты" насчет покупки нападающего Жан-Филиппа Матета.
По информации BBC, "Аталанта" предложила чуть более 30 миллионов фунтов за Матета, видя в Жан-Филиппе замену для проданного в "Аль-Кадисию" Матео Ретеги.
В данный момент неясно, готов ли "Пэлас" рассмотреть предложения выше. Пока "орлы" ведут себя очень скромно на трансферном рынке этим летом, и главный тренер Оливер Гласнер едва ли захочет терять ведущего нападающего.
У Матета остается еще два года по контракту. В прошлом сезоне 28-летний француз — ценой своего уха — помог "Пэлас" завоевать Кубок Англии.
Помимо Матета, "Аталанта" также проявляет интерес к нападающему "Фулхэма" Родриго Мунису.
30.07.2025 22:00
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