"Юнайтед" сделал запрос насчет Доннаруммы
"Манчестер Юнайтед" сделал запрос насчет доступности для трансфера голкипера французского ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммы.
В данный момент ПСЖ завершает приобретение голкипера "Лилля" Люки Шевалье, отреагировав этим на тупиковую ситуацию в переговорах с Доннаруммой о новом контракте.
ПСЖ был бы рад сохранить Доннарумму, но тот отклонил несколько предложений о продлении сотрудничества, выражая недовольство зарплатой.
А поскольку действующий контракт Доннаруммы истекает уже следующим летом, ПСЖ готов продать 26-летнего итальянца в это трансферное окно по правильной цене.
Перед тем, как сделать запрос насчет Доннаруммы, "Юнайтед" также обращался насчет Эмилиано Мартинеса, но "Астон Вилла" отказалась обсуждать уход своего первого номера в аренду.
30.07.2025 21:00
Просмотров: 114
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
впарят нам за 70-80 млн
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий