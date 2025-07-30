"Юнайтед" сделал запрос насчет Доннаруммы

"Манчестер Юнайтед" сделал запрос насчет доступности для трансфера голкипера французского ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммы.

В данный момент ПСЖ завершает приобретение голкипера "Лилля" Люки Шевалье, отреагировав этим на тупиковую ситуацию в переговорах с Доннаруммой о новом контракте.



ПСЖ был бы рад сохранить Доннарумму, но тот отклонил несколько предложений о продлении сотрудничества, выражая недовольство зарплатой.



А поскольку действующий контракт Доннаруммы истекает уже следующим летом, ПСЖ готов продать 26-летнего итальянца в это трансферное окно по правильной цене.



Перед тем, как сделать запрос насчет Доннаруммы, "Юнайтед" также обращался насчет Эмилиано Мартинеса, но "Астон Вилла" отказалась обсуждать уход своего первого номера в аренду.