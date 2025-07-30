Нелсон Семеду покинул "Вулверхэмптон"
"Вулверхэмптон" объявил о расставании со своим капитаном Нелсоном Семеду.
Контракт Семеду с "Вулверхэмптоном" истек еще в конце июня. Все попытки сторон договориться о продлении сотрудничества оказались тщетны, и сегодня "волки" подтвердили расставание с Нелсоном.
Семеду выступал за "Вулверхэмптон" после своего перехода из "Барселоны" за 37 миллионов фунтов в сентябре 2020.
Всего 31-летний португалец сыграл 182 матча за "волков", в прошлом сезоне исполняя обязанности капитана команды.
30.07.2025 20:00
Просмотров: 566
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: