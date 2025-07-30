Нелсон Семеду покинул "Вулверхэмптон"

"Вулверхэмптон" объявил о расставании со своим капитаном Нелсоном Семеду.

Контракт Семеду с "Вулверхэмптоном" истек еще в конце июня. Все попытки сторон договориться о продлении сотрудничества оказались тщетны, и сегодня "волки" подтвердили расставание с Нелсоном.



Семеду выступал за "Вулверхэмптон" после своего перехода из "Барселоны" за 37 миллионов фунтов в сентябре 2020.



Всего 31-летний португалец сыграл 182 матча за "волков", в прошлом сезоне исполняя обязанности капитана команды.