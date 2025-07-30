"Юнайтед" сосредоточился на Шешко

"Манчестер Юнайтед" определил Беньямина Шешко из немецкого "РБ Лейпциг" своей приоритетной целью среди нападающих.

Лишь на днях появилась информация, что в шорт-листе "Юнайтед" по усилению нападения остались только Олли Уоткинс из "Астон Виллы" и Шешко.



По информации The Athletic, сейчас "Юнайтед" принял решение сосредоточиться на Шешко. "Красные дьяволы" хотят сделать ставку на более молодого игрока, ранее обзаведясь уже зарекомендовавшими себя в Премьер-Лиге Матеусом Куньей и Брианом Мбемо.



"Юнайтед" следит за Шешко несколько лет, обсуждая возможный переход Беньямина еще в 2022 году. Вдобавок директор "дьяволов" по рекрутингу Кристофер Вивель знает игрока сборной Словении со времен своей работы в Лейпциге и Зальцбурге.



Однако изо всех сил заполучить Шешко также пытается "Ньюкасл", над которым нависла реальная угроза лишиться Александера Исака.