Исак договорился с "Ливерпулем"

Нападающий "Ньюкасла" Александер Исак достиг устной договоренности с "Ливерпулем" об условиях личного контракта.

По информации Sky Sport Germany, Исак и "Ливерпуль" на словах согласовали условия сотрудничества до 2031 года. Предполагается, что Александер будет получать на уровне Уго Экитике.



"Ливерпуль" уже установил контакт с "Ньюкаслом", который до сих пор отказывался обсуждать уход Исака, но при этом вовсе готовится к уходу 25-летнего шведа, работая над приобретением Беньямина Шешко из "РБ Лейпциг".



"Ливерпуль" едва продал Луиса Диаса в "Баварию" за 65.5 млн. фунтов, а также ищет покупателя на Дарвина Нуньеса, что должно помочь "красным" сделать заманчивое предложение "Ньюкаслу" по Исаку.