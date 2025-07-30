Артета поведал, когда Дьекереш может дебютировать за "Арсенал"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что дебют нападающего Виктора Дьекереша может состояться в дерби против "Тоттенхэма" в четверг.

В прошлую субботу Дьекереш завершил свой переход из "Спортинга" в "Арсенал" за 63.8 млн. фунтов, после чего вылетел в Сингапур, где находилась команда Артеты в рамках предсезонного турне.



Во вторник Дьекереш провел свою первую тренировку с "Арсеналом", который затем вылетел в Гонконг, чтобы в четверг сыграть с "Тоттенхэмом", и у 27-летнего шведа есть шансы принять участие в дерби Северного Лондона.



"Он провел только одну тренировку сегодня и немного позанимался вчера. Сегодня вечером мы оценим его состояние. Если медицинский персонал будет доволен его состоянием, тогда он может сыграть", — цитирует Артету Evening Standard.