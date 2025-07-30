У "Арсенала" есть полмесяца на выкуп Эзе

"Арсеналу" нужно поспешить для приобретения Эберечи Эзе, потому что пункт в контракте вингера "Кристал Пэлас" истекает до старта нового сезона Премьер-Лиги.

Авторитетное издание The Guardian может подтвердить, что "Арсенал" уже провел предварительные переговоры с коллегами из "Пэлас" насчет покупки Эзе.



"Арсенал" убедился, что 27-летний игрок сборной Англии действительно может быть выкуплен за 67.5 млн. фунтов, включая 7.5 млн. фунтов в виде бонусов.



"Арсенал" также узнал, что из гарантированной суммы в 60 млн. фунтов придется заплатить вперед 35 млн. фунтов.



Еще один важный нюанс заключается в том, что активировать пункт о выкупе в контракте Эзе можно только до старта нового сезона Премьер-Лиги 16 августа.



С самим Эзе у "Арсенала" тоже налажен контакт. "Канониры" еще в прошлом месяце провели встречу с представителями Эберечи, обсудив условия личного контракта.



Эзе выступает за "Пэлас" после своего перехода в 2020 году за 19.5 млн. фунтов из КПР, которому положено 15 процентов от прибыли "орлов" с перепродажи игрока.