"Сандерленд" приобрел Джаку

"Сандерленд" подтвердил приобретение полузащитника леверкузенского "Байера" Гранита Джаки.

По информации Sky Sports, Джака обошелся "Сандерленду" в 17.3 млн. фунтов, включая 4.3 млн. фунтов в виде бонусов.



32-летний швейцарец заключил контракт на три года и будет призван добавить опыта "черным котам", вернувшимся в Премьер-Лигу.



Джака провел в "Байере" два сезона, выиграв Бундеслигу и Кубок Германии, а до этого на протяжении семи лет выступал за "Арсенал", приняв участие в 225 матчах Премьер-Лиги.



"Это именно то, чего я хотел, и у меня очень хорошее предчувствие. Мы вернулись туда, где этому клубу положено быть, и мы хотим остаться здесь, чтобы написать свою историю. Я чувствую себя готовым помочь команде с помощью своего опыта, а также мастерства", — сообщил Джака.