"Сандерленд" приобрел Джаку
"Сандерленд" подтвердил приобретение полузащитника леверкузенского "Байера" Гранита Джаки.
По информации Sky Sports, Джака обошелся "Сандерленду" в 17.3 млн. фунтов, включая 4.3 млн. фунтов в виде бонусов.
32-летний швейцарец заключил контракт на три года и будет призван добавить опыта "черным котам", вернувшимся в Премьер-Лигу.
Джака провел в "Байере" два сезона, выиграв Бундеслигу и Кубок Германии, а до этого на протяжении семи лет выступал за "Арсенал", приняв участие в 225 матчах Премьер-Лиги.
"Это именно то, чего я хотел, и у меня очень хорошее предчувствие. Мы вернулись туда, где этому клубу положено быть, и мы хотим остаться здесь, чтобы написать свою историю. Я чувствую себя готовым помочь команде с помощью своего опыта, а также мастерства", — сообщил Джака.
30.07.2025 15:00
Просмотров: 479
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
топарь
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий