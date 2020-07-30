"Ливерпуль" продал Луиса Диаса в "Баварию"
Нападающий "Ливерпуля" Луис Диас завершил свой переход в "Баварию" стоимостью 65.5 млн. фунтов.
Таким образом, "Ливерпуль" получил чистую прибыль в размере около 22 млн. фунтов относительно покупки Диаса у "Порту" в январе 2022.
За три с половиной года в "Ливерпуле" Диас забил 41 гол в 148 матчах, выиграв с "красными" Премьер-Лигу, Кубок Англии и два Кубка Лиги.
Изначально "Ливерпуль" не собирался продавать Диаса и даже отклонил стартовое предложение "Баварии", однако 28-летний колумбиец настоял на своем переезде в Мюнхен.
В "Баварии" Диас получил контракт сразу до лета 2029, тогда как от соглашения Луиса с "Ливерпулем" оставалось два года, а вероятность новой сделки была невысока.
30.07.2025 14:00
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Последние комментарии:
Батя на поле.
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Тупые чмошники не могут понять, что чел получал в команде в разы меньше Цимикаса, Брэдли, инвалида Джо и даже Мамардашвили, который вчера пришел. Не захотели 28 летнему латиносу давать новый контракт, так как он уже сдавал, а с учетом нового контракта вообще бы куй забил на футбол. Так что сейчас продали очень удачно за такую сумму, через год вообще ушел бы примерно за годовую зп Салаха. Причем тут вообще смерть Жоты, удоды
(ответить)
ФК Престон, глядя на товарку ливапулю, напрягся.
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ФК Ержанси ахахахаха
арююююююю
(ответить)
29.07.2025 17:37 #
v-0987564321
Если мужик ниже 180 см, то это не мужик вовсе это куколд с лицом жена Макрона братишки Ахахахахаха
(ответить)
Источник: https://fapl.ru/posts/116268/?c=1#c8081705
Омар, гимли, мурад, башкирский оральный защитник, дырявый манкурт, ерсеин, рамазан (никого не забыл?) - просьба перейти в ридонли.
(ответить)
СКВИИИИИРЦ!
(ответить)
Опять Лузерхуй отсасывает.На этот раз японскому Йокогама МАРИНОС.
(ответить)
БИЗНЕС-ЛИВЕРПУЛЬСИ
(ответить)
местные эксперты не шарят, что у ливерхуя слева диас был лучшим?)
(ответить)
Лысая хуета, выпускай Кьезу.
(ответить)
Просто позорище.
(ответить)
Пидарастерка какая же ты тупая
навязываешься всяким волосатым шерстяным вагифам жиррортам полторашам
арюююю
(ответить)
Зацените, что цыган втирал Мбеубо, чтобы тот перешел в МЮ:
"Мы являемся теми людьми, кому нравится побеждать, и мы хотим быть лучшей командой".
Источник: https://fapl.ru/posts/116283/?c=1
Только топорылый полностью отбитый аутсайдер мог в это поверить. МЮ — 17 или 16 место в таблице, сук)))
(ответить)
так что по итогу? его слили потому что он веселился на дискотеке, когда Жота умер?
болельщики совсем долбоёбы? допустим они не были близки, ему должно быть отчасти похуй на всё это, ну умер коллега по работе, он что должен себя как-то в жизни из-за этого ограничивать из-за тупоголовых болельщиков?
(ответить)
трамплинпуль в своем типичном обличие фарм клуба отпускать своих лучших игроков в топовые команды трент, диас, мане, кавтинья, суарес, стерлинг, торрес) хаби алонсо списко можно продолжать
точто подзалупаль это фарм клубишко для элиты спорить будет только нагулухо отбитый, обоссаный пидор
(ответить)
Спасибо Диас! Ты чемпион,ты красный навсегда!
YNWA
(ответить)
Ну а что по «чемпионскому ливерпулю»? Игроки бегут с тонущего корабля: Трент, Диан, Дота.
А трансферная политика картонного гладиатора скатилась к переподписанию старых игроков, которые скоро из фараонов в мумии превратится и покупки полневшего слопа из бундеслиги.
Почувствуй разницу, как говорится.
(ответить)
как же феерит Вирц! Уникальный игрок
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Через 2 недели старт АПЛ, а Ливерпуль, играет как говно.
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Диас середняк типа мартинелли, педро, гитенса, доку, совиньо
Продажа норм
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