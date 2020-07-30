"Ливерпуль" продал Луиса Диаса в "Баварию"

Луис Диас Нападающий "Ливерпуля" Луис Диас завершил свой переход в "Баварию" стоимостью 65.5 млн. фунтов.

Таким образом, "Ливерпуль" получил чистую прибыль в размере около 22 млн. фунтов относительно покупки Диаса у "Порту" в январе 2022.

За три с половиной года в "Ливерпуле" Диас забил 41 гол в 148 матчах, выиграв с "красными" Премьер-Лигу, Кубок Англии и два Кубка Лиги.

Изначально "Ливерпуль" не собирался продавать Диаса и даже отклонил стартовое предложение "Баварии", однако 28-летний колумбиец настоял на своем переезде в Мюнхен.

В "Баварии" Диас получил контракт сразу до лета 2029, тогда как от соглашения Луиса с "Ливерпулем" оставалось два года, а вероятность новой сделки была невысока.

Луис Диас




Метки Бавария, Диас, Ливерпуль, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 30.07.2025 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1167

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Последние комментарии:




  1. dexter 30.07.2025 14:55 # dexter
    Батя на поле.

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  2. tigerpool 30.07.2025 14:55 # tigerpool
    Тупые чмошники не могут понять, что чел получал в команде в разы меньше Цимикаса, Брэдли, инвалида Джо и даже Мамардашвили, который вчера пришел. Не захотели 28 летнему латиносу давать новый контракт, так как он уже сдавал, а с учетом нового контракта вообще бы куй забил на футбол. Так что сейчас продали очень удачно за такую сумму, через год вообще ушел бы примерно за годовую зп Салаха. Причем тут вообще смерть Жоты, удоды

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  3. hachidlo 30.07.2025 14:54 # hachidlo
    ФК Престон, глядя на товарку ливапулю, напрягся.

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  4. v-0987654321 30.07.2025 14:54 # v-0987654321
    ФК Ержанси ахахахаха

    арююююююю

    (ответить)

  5. hachidlo 30.07.2025 14:52 # hachidlo
    29.07.2025 17:37 #
    v-0987564321

    Если мужик ниже 180 см, то это не мужик вовсе это куколд с лицом жена Макрона братишки Ахахахахаха

    (ответить)

    Источник: https://fapl.ru/posts/116268/?c=1#c8081705




    Омар, гимли, мурад, башкирский оральный защитник, дырявый манкурт, ерсеин, рамазан (никого не забыл?) - просьба перейти в ридонли.

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  6. dexter 30.07.2025 14:50 # dexter
    СКВИИИИИРЦ!

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  7. chelsea762 30.07.2025 14:50 # chelsea762
    Опять Лузерхуй отсасывает.На этот раз японскому Йокогама МАРИНОС.

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  8. mafia 30.07.2025 14:50 # mafia
    БИЗНЕС-ЛИВЕРПУЛЬСИ

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  9. narcot 30.07.2025 14:47 # narcot
    местные эксперты не шарят, что у ливерхуя слева диас был лучшим?)

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  10. dexter 30.07.2025 14:46 # dexter
    Лысая хуета, выпускай Кьезу.

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  11. dexter 30.07.2025 14:43 # dexter
    Просто позорище.

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  12. v-0987654321 30.07.2025 14:42 # v-0987654321
    Пидарастерка какая же ты тупая

    навязываешься всяким волосатым шерстяным вагифам жиррортам полторашам

    арюююю

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  13. sellman 30.07.2025 14:41 # sellman
    Зацените, что цыган втирал Мбеубо, чтобы тот перешел в МЮ:

    "Мы являемся теми людьми, кому нравится побеждать, и мы хотим быть лучшей командой".

    Источник: https://fapl.ru/posts/116283/?c=1

    Только топорылый полностью отбитый аутсайдер мог в это поверить. МЮ — 17 или 16 место в таблице, сук)))

    (ответить)

  14. amirhan-gurazhev 30.07.2025 14:38 # amirhan-gurazhev
    так что по итогу? его слили потому что он веселился на дискотеке, когда Жота умер?
    болельщики совсем долбоёбы? допустим они не были близки, ему должно быть отчасти похуй на всё это, ну умер коллега по работе, он что должен себя как-то в жизни из-за этого ограничивать из-за тупоголовых болельщиков?

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  15. meshuggah 30.07.2025 14:32 # meshuggah
    трамплинпуль в своем типичном обличие фарм клуба отпускать своих лучших игроков в топовые команды трент, диас, мане, кавтинья, суарес, стерлинг, торрес) хаби алонсо списко можно продолжать

    точто подзалупаль это фарм клубишко для элиты спорить будет только нагулухо отбитый, обоссаный пидор

    (ответить)

  16. v-0987654321 30.07.2025 14:23 # v-0987654321
    Спасибо Диас! Ты чемпион,ты красный навсегда!

    YNWA

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  17. hachidlo 30.07.2025 14:22 # hachidlo
    Ну а что по «чемпионскому ливерпулю»? Игроки бегут с тонущего корабля: Трент, Диан, Дота.
    А трансферная политика картонного гладиатора скатилась к переподписанию старых игроков, которые скоро из фараонов в мумии превратится и покупки полневшего слопа из бундеслиги.
    Почувствуй разницу, как говорится.

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  18. zheka000000 30.07.2025 14:20 # zheka000000
    как же феерит Вирц! Уникальный игрок

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  19. dexter 30.07.2025 14:20 # dexter
    Через 2 недели старт АПЛ, а Ливерпуль, играет как говно.

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  20. memfis63 30.07.2025 14:20 # memfis63
    Диас середняк типа мартинелли, педро, гитенса, доку, совиньо

    Продажа норм

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