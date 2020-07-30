"Ливерпуль" продал Луиса Диаса в "Баварию"

Нападающий "Ливерпуля" Луис Диас завершил свой переход в "Баварию" стоимостью 65.5 млн. фунтов.

Таким образом, "Ливерпуль" получил чистую прибыль в размере около 22 млн. фунтов относительно покупки Диаса у "Порту" в январе 2022.



За три с половиной года в "Ливерпуле" Диас забил 41 гол в 148 матчах, выиграв с "красными" Премьер-Лигу, Кубок Англии и два Кубка Лиги.



Изначально "Ливерпуль" не собирался продавать Диаса и даже отклонил стартовое предложение "Баварии", однако 28-летний колумбиец настоял на своем переезде в Мюнхен.



В "Баварии" Диас получил контракт сразу до лета 2029, тогда как от соглашения Луиса с "Ливерпулем" оставалось два года, а вероятность новой сделки была невысока.



