Траффорд: "Теперь я в 100 раз лучше"

Голкипер Джеймс Траффорд заявил, что вернулся в "Манчестер Сити" гораздо более классным игроком.

После двух уверенных сезонов за "Бернли" Траффорд был выкуплен назад "Сити" за 27 миллионов фунтов. Таким образом, Джеймс вернулся в клуб, в системе которого он провел восемь лет, но за который не сыграл ни одного матча.



Траффорд признается, что всегда мечтал вернуться в "Сити". 22-летний англичанин чувствует, что теперь он гораздо лучше готов к борьбе за место в основе.



"Возвращение в "Сити" — это столь особенный и гордый момент для меня и моей семьи. Я всегда мечтал, что однажды вернусь в "Манчестер Сити".



"Это место, которое я называю домом. Это действительно особенный клуб с людьми, которые делают это место уникальным, чтобы трудиться здесь и играть".



"Также я очень взволнован и польщен возможность работать с Пепом (Гвардиолой) и с таким коллективом игроков мирового уровня".



"Я все еще очень молод и голоден, чтобы продолжать учиться и совершенствоваться. И я знаю, что нет места лучше "Манчестер Сити", чтобы помочь мне стать как можно более классным голкипером".



"Также мне не терпится впервые сыграть перед удивительными фанатами "Сити", и я сделаю все возможное, чтобы помочь этому великому клубу достичь еще большего успеха".



"Я стал значительно старше и гораздо опытнее. Я в 100 раз лучше, и я прибавил в каждом аспекте как личность и как игрок".



"У меня было сложное время за пределами этого клуба, но, разумеется, это помогло мне. Я вылетал с "Бернли", я повышался в кассе, я провел один сезон в "Болтоне", где мы пытались попасть в плей-офф. Поэтому да, я накопил весь этот опыт, и уже ничто не удивит меня", — сообщил Траффорд официальному веб-сайту "Сити".