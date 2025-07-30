"Сандерленд" договорился о покупке Робина Руфса

Робин Руфс Новичок Премьер-Лиги "Сандерленд" достиг договоренности о приобретении голкипера голландского НЕКа Робина Руфса.

По информации The Athletic, Руфс обойдется "Сандерленду" в 10.5 млн. евро (9.1 млн. фунтов), а еще 3 млн. евро (2.6 млн. фунтов) будут предусмотрены в виде бонусов.

Также НЕКу будет положена доля от последующей перепродажи 22-летнего голландца "Сандерлендом".

Уже в среду Руфс пройдет медобследование в "Сандерленде", после чего подпишет пятилетний контракт.

Источник ожидает, что Руфс будет первым номером "черных котов" в предстоящем сезоне.

Руфс является собственным воспитанником НЕКа, за который он сыграл 42 матча и с которым занял восьмое место в Эредвизии в прошлом сезоне.




Метки НЕК, Руфс, Сандерленд

Автор mihajlo   

Дата 30.07.2025 11:00

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