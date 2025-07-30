"Сандерленд" договорился о покупке Робина Руфса

Новичок Премьер-Лиги "Сандерленд" достиг договоренности о приобретении голкипера голландского НЕКа Робина Руфса.

По информации The Athletic, Руфс обойдется "Сандерленду" в 10.5 млн. евро (9.1 млн. фунтов), а еще 3 млн. евро (2.6 млн. фунтов) будут предусмотрены в виде бонусов.



Также НЕКу будет положена доля от последующей перепродажи 22-летнего голландца "Сандерлендом".



Уже в среду Руфс пройдет медобследование в "Сандерленде", после чего подпишет пятилетний контракт.



Источник ожидает, что Руфс будет первым номером "черных котов" в предстоящем сезоне.



Руфс является собственным воспитанником НЕКа, за который он сыграл 42 матча и с которым занял восьмое место в Эредвизии в прошлом сезоне.