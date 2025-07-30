"Сандерленд" договорился о покупке Робина Руфса
Новичок Премьер-Лиги "Сандерленд" достиг договоренности о приобретении голкипера голландского НЕКа Робина Руфса.
По информации The Athletic, Руфс обойдется "Сандерленду" в 10.5 млн. евро (9.1 млн. фунтов), а еще 3 млн. евро (2.6 млн. фунтов) будут предусмотрены в виде бонусов.
Также НЕКу будет положена доля от последующей перепродажи 22-летнего голландца "Сандерлендом".
Уже в среду Руфс пройдет медобследование в "Сандерленде", после чего подпишет пятилетний контракт.
Источник ожидает, что Руфс будет первым номером "черных котов" в предстоящем сезоне.
Руфс является собственным воспитанником НЕКа, за который он сыграл 42 матча и с которым занял восьмое место в Эредвизии в прошлом сезоне.
30.07.2025 11:00
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