Никто из клубов не обращался насчет Чилуэлла

"Челси" не удается найти покупателей на левого защитника Бена Чилуэлла.

"Челси" был готов избавиться от Чилуэлла еще прошлым летом, но Бен не смог или не захотел покинуть "Стэмфорд Бридж", сыграв лишь один матч за "синих" перед тем, как на вторую половину сезона отправиться в аренду в "Кристал Пэлас".



В "Пэлас" Чилуэлл преимущественно довольствовался выходами на замену, но при этом помог команде Оливера Гласнера завоевать Кубок Англии.



По информации The Athletic, этим летом пока никто из клубов не обращался с предложениями или запросами насчет 28-летнего англичанина, которого "Челси" приобрел у "Лестера" за 50 миллионов фунтов в августе 2020.



Ожидается, что до закрытия трансферного окна "Челси" попрощается с рядом игроков, и одной из самых сложных для лондонского будет задача избавиться от Чилуэлла. Это связано с высокой стоимостью и зарплатой Бена.