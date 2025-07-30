Исак объявил бойкот "Ньюкаслу"
Нападающий "Ньюкасла" Александер Исак объявил бойкот своему клубу, отказавшись посещать тренировочную базу "сорок".
Напомним, Исак не поехал с "Ньюкаслом" в предсезонное турне по Азии, сообщив руководству "сорок" о своем желании рассмотреть варианты с другими клубами.
Как сообщает Evening Standard, на этом Исак не остановился. 25-летний швед отказался посещать базу "Ньюкасла" и тренируется по индивидуальной программе у себя дома, хотя клуб не давал соответствующего разрешения.
Исак осведомлен о существующем к нему интересе "Ливерпуля", который сейчас продает Луиса Диаса в "Баварию" и после расставания с Дарвином Нуньесом будет готов выложить около 120 миллионов фунтов за Александера.
Также к Исаку существует интерес из Саудовской Аравии, где Александеру готовы платить 600,000 фунтов в неделю.
30.07.2025 08:00
Просмотров: 976
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
фу блять, 120 лямов за такого гнилого футболера. Черная хуета забыла откуда его достали
(ответить)
По лекалам Дьокереша
(ответить)
наживка ньюкасла для лохов подзалупальных
(ответить)
Где-то я это уже видел.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий