Исак объявил бойкот "Ньюкаслу"

Нападающий "Ньюкасла" Александер Исак объявил бойкот своему клубу, отказавшись посещать тренировочную базу "сорок".

Напомним, Исак не поехал с "Ньюкаслом" в предсезонное турне по Азии, сообщив руководству "сорок" о своем желании рассмотреть варианты с другими клубами.



Как сообщает Evening Standard, на этом Исак не остановился. 25-летний швед отказался посещать базу "Ньюкасла" и тренируется по индивидуальной программе у себя дома, хотя клуб не давал соответствующего разрешения.



Исак осведомлен о существующем к нему интересе "Ливерпуля", который сейчас продает Луиса Диаса в "Баварию" и после расставания с Дарвином Нуньесом будет готов выложить около 120 миллионов фунтов за Александера.



Также к Исаку существует интерес из Саудовской Аравии, где Александеру готовы платить 600,000 фунтов в неделю.