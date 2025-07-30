Исак объявил бойкот "Ньюкаслу"

Александер Исак Нападающий "Ньюкасла" Александер Исак объявил бойкот своему клубу, отказавшись посещать тренировочную базу "сорок".

Напомним, Исак не поехал с "Ньюкаслом" в предсезонное турне по Азии, сообщив руководству "сорок" о своем желании рассмотреть варианты с другими клубами.

Как сообщает Evening Standard, на этом Исак не остановился. 25-летний швед отказался посещать базу "Ньюкасла" и тренируется по индивидуальной программе у себя дома, хотя клуб не давал соответствующего разрешения.

Исак осведомлен о существующем к нему интересе "Ливерпуля", который сейчас продает Луиса Диаса в "Баварию" и после расставания с Дарвином Нуньесом будет готов выложить около 120 миллионов фунтов за Александера.

Также к Исаку существует интерес из Саудовской Аравии, где Александеру готовы платить 600,000 фунтов в неделю.




Метки Исак, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 30.07.2025 08:00

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Последние комментарии:




  1. kapitoxa 30.07.2025 08:51 # kapitoxa
    фу блять, 120 лямов за такого гнилого футболера. Черная хуета забыла откуда его достали

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  2. noel-gitman 30.07.2025 08:31 # noel-gitman
    По лекалам Дьокереша

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  3. meshuggah 30.07.2025 08:21 # meshuggah
    наживка ньюкасла для лохов подзалупальных

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  4. seagull77 30.07.2025 08:17 # seagull77
    Где-то я это уже видел.

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