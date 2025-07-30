"Ньюкасл" согласовал переход Рамсдейла

"Ньюкасл" согласовал переход голкипера "Саутгемптона" Аарона Рамсдейла на правах аренды.

"Ньюкасл" переключился на Рамсдейла после того, как упустил Джеймса Траффорда, которого "Манчестер Сити" решил выкупить обратно у "Бернли".



По информации Sky Sports, уже в среду Рамсдейл пройдет медобследование в "Ньюкасле". "Сороки" заплатят "Саутгемптону" примерно 4 миллиона фунтов за сезон аренды Аарона.



Рамсдейл только прошлым летом присоединился к "Саутгемптону", будучи купленным у "Арсенала" за 25 млн. фунтов. Аарон сыграл 32 матча и не смог предотвратить вылет "святых" из Премьер-Лиги.