"Ньюкасл" согласовал переход Рамсдейла

Аарон Рамсдейл "Ньюкасл" согласовал переход голкипера "Саутгемптона" Аарона Рамсдейла на правах аренды.

"Ньюкасл" переключился на Рамсдейла после того, как упустил Джеймса Траффорда, которого "Манчестер Сити" решил выкупить обратно у "Бернли".

По информации Sky Sports, уже в среду Рамсдейл пройдет медобследование в "Ньюкасле". "Сороки" заплатят "Саутгемптону" примерно 4 миллиона фунтов за сезон аренды Аарона.

Рамсдейл только прошлым летом присоединился к "Саутгемптону", будучи купленным у "Арсенала" за 25 млн. фунтов. Аарон сыграл 32 матча и не смог предотвратить вылет "святых" из Премьер-Лиги.




Метки Ньюкасл, Рамсдейл, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 30.07.2025 07:00

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