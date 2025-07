Светская хроника за среду

"Челси" договорился с Хави Симонсом. "Манчестер Сити" хочет вернуть Коула Палмера. "Арсенал" продал рекордное количество футболок с именем Виктора Дьекереша. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

"Челси" согласовал условия личного контракта с защитником "Аякса" Йоррелом Хато. (The Guardian)



"Чели" совершил прорыв в переговорах с "Аяксом" о покупке Хато. (Sky Sports)



"Челси" договорился с атакующим полузащитником "РБ Лейпциг" Хави Симонсом. (Sports Zone)



"Манчестер Юнайтед" проявил интерес к голкиперу ПСЖ Джанлуиджи Доннарумме, но не хочет быть втянутым в аукцион с "Челси" и "Манчестер Сити". (The Sun)



"Юнайтед" выбирает нового опорника из Мортена Юльманна из "Спортинга", Жоау Палиньи из "Баварии" и Ричарда Риоса из "Палмейраса". (The Independent)



"Сити" хочет вернуть Коула Палмера из "Челси" и готов заплатить 170 миллионов фунтов за своего бывшего игрока, однако "синие" хотят 250 млн. фунтов. (Fichajes)



"Сити" уведомил голкипера Штефана Ортегу, что тот волен покинуть клуб. (Fabrizio Romano)



Полузащитник "Сити" Калвин Филлипс хочет вернуться в "Лидс". (Football Insider)



"Наполи" не по карману зарплата вингера "Сити" Джека Грилиша. Также на радаре у чемпионов Серии А значатся Рахим Стерлинг из "Челси" и Алехандро Гарначо из "Юнайтед". (Gazzetta dello Sport)



ПСЖ продвигается в переговорах о покупке защитника "Борнмута" Ильи Забарного. (Fabrizio Romano)



"Лион" обратился к "Ливерпулю" насчет полузащитника Тайлера Мортона. (The Times)



"Эвертон" ждет окончательного ответа от вингера "Лиона" Малика Фофана, а также сделал запросы насчет Ассане Диао из "Комо" и Такефусы Кубо из "Реал Сосьедад". (Fabrizio Romano)



"Эвертон" рассматривает приглашение полузащитника "Ювентуса" Дугласа Луиса своим приоритетом. (Givemesport)



Другое



Данни Рель покинул должность главного тренера "Шеффилд Уэнсдей" по обоюдному согласию сторон. (The Athletic)



Новичок "Тоттенхэма" Кота Такаи получил травму стопы теперь пропустит несколько недель. (talkSPORT)



"Арсенал" обновил клубный рекорд по продажам футболок благодаря своему новичку Виктору Дьекерешу. (The Athletic)



Рэпер Дрейк намекнул, что звезда "Челси" Коул Палмер вдохновил его на название нового альбома — Iceman. (The Sun)



Звезда "Интер Майами" Лионель Месси показался в розовых часах стоимостью 700,000 фунтов. (The Sun)