"Юнайтед" заинтересовался Ником Поупом

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к голкиперу "Ньюкасла" Нику Поупу.

Еще недавно "Ньюкасл" надеялся укрепить последний рубеж с помощью Джеймса Траффорда, но был обставлен "Манчестер Сити", который воспользовался своей опцией обратного выкупа голкипера "Бернли".



"Ньюкасл" сразу же переключился на голкипера "Саутгемптона" Аарона Рамсдейла, которого главный тренер "сорок" Эдди Хау знает по совместной работе в "Борнмуте", и приход игрока сборной Англии может обеспечить "Юнайтед" возможность заполучить Поупа, сообщает talkSPORT.



Поупу уже 33 года, а его контракт истекает следующим летом, поэтому приобретение Ника не будет стоить "Юнайтед" баснословных денег. В то же время ветеран обладает солидным опытом и мастерством, чтобы навязать конкуренцию первому номеру "красных дьяволов" Андре Онана.