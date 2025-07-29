"Манчестер Сити" выкупил Траффорда обратно

"Манчестер Сити" объявил о возвращении в клуб голкипера "Бернли" Джеймса Траффорда, который взял свитер с номером один.

Траффорд заключил с "Сити" пятилетний контракт с опцией продления на 12 месяцев и в новом сезоне будет конкурировать с Эдерсоном, тогда как Штефан Ортега, по всей видимости, покинет "Этихад" в это трансферное окно.



Траффорд является продуктом академии "Сити", так и не сыграв ни одного официального матча за первую команду "горожан" до своего перехода в "Бернли" за 14 миллионов фунтов в 2023 году.



"Сити" предусмотрительно оставил за собой опцию обратного выкупа Траффорда, чем сейчас и воспользовался, заплатив за 22-летнего англичанина 27 млн. фунтов. "Ньюкасл", который вел Джеймса на протяжении последнего года, оказался не у дел.



Траффорд выдающимся образом провел сезон 2024/25, пропустив 16 голов и оформив 29 "клин-шитов" в 45 матчах Чемпионшипа за "Бернли".



