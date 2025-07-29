МЮ предложил Гарначо "Челси" и "Вилле" для обмена

"Манчестер Юнайтед" предложил своего вингера Алехандро Гарначо "Челси" и "Астон Вилле" для обмена.

Не попав в еврокубки, "Юнайтед" оказался в сложной ситуации с точки зрения соблюдения правил финансового фейр-плей. Поправить ситуацию с помощью продаж "красные дьяволы" пока не могут.



Поэтому "Юнайтед" старается быть изобретательным и хочет использовать Гарначо, находящегося в опале у главного тренера Рубена Аморима, в качестве разменной монеты.



По информации The Independent, "Юнайтед" предложил Гарначо "Челси" в обмен на Николаса Джексона и "Вилле" в обмен на Олли Уоткинса.



"Челси" имеет давний интерес к Гарначо, но не хочет платить за Алехандро более 30 миллионов фунтов, а Джексона оценивает в 80 млн. фунтов.



Помимо центрального нападающего, "Юнайтед" также хочет обзавестись голкипером и атлетичным опорным полузащитником.