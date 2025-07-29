"Боруссия" следит за Троссардом

Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к вингеру "Арсенала" Леандро Троссарду.

Троссард показал себя очень полезным игроком за время выступлений в "Арсенале", при этом никогда не имея твердого места в стартовом составе.



С приходом Нони Мадуэке из "Челси" Троссарду будет еще сложнее получать игровые минуты, в связи с чем появились слухи насчет возможного ухода 30-летнего бельгийца из "Арсенала".



По информации Sky Sport Germany, на руках у Троссарда уже есть конкретные предложения от двух клубов Премьер-Лиги, а также экс-игрок "Брайтона" находится на радаре у "Боруссии".



Учитывая возраст Троссарда и его рассчитанный до 2027 года контракт, сейчас может быть лучший момент для "Арсенала", чтобы выгодно продать Леандро.