"Боруссия" следит за Троссардом

Леандро Троссард Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к вингеру "Арсенала" Леандро Троссарду.

Троссард показал себя очень полезным игроком за время выступлений в "Арсенале", при этом никогда не имея твердого места в стартовом составе.

С приходом Нони Мадуэке из "Челси" Троссарду будет еще сложнее получать игровые минуты, в связи с чем появились слухи насчет возможного ухода 30-летнего бельгийца из "Арсенала".

По информации Sky Sport Germany, на руках у Троссарда уже есть конкретные предложения от двух клубов Премьер-Лиги, а также экс-игрок "Брайтона" находится на радаре у "Боруссии".

Учитывая возраст Троссарда и его рассчитанный до 2027 года контракт, сейчас может быть лучший момент для "Арсенала", чтобы выгодно продать Леандро.




Метки Арсенал, Бавария, Троссард

Автор mihajlo   

Дата 29.07.2025 21:00

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