"Эвертон" купил Азну у "Баварии"

Адам Азну "Эвертон" объявил о приобретении левого защитника немецкой "Баварии" Адама Азну за 7.8 млн. фунтов.

Азну заключил с "Эвертоном" контракт до 2029 года и стал четвертым приобретением команды Дэвида Мойеса этим летом после Тьерно Барри, Карлоса Алькараса и Марка Траверса.

19-летний Азну родился в Испании, но на международном уровне представляет Марокко.

Азну является продуктом академии "Барселоны". В "Баварию" Адам перебрался в 2022 году, вторую половину прошлого сезона отыграв за "Реаль Вальядолид" на правах аренды.




Метки Азну, Бавария, трансферы, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 29.07.2025 20:00

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