"Эвертон" купил Азну у "Баварии"

"Эвертон" объявил о приобретении левого защитника немецкой "Баварии" Адама Азну за 7.8 млн. фунтов.

Азну заключил с "Эвертоном" контракт до 2029 года и стал четвертым приобретением команды Дэвида Мойеса этим летом после Тьерно Барри, Карлоса Алькараса и Марка Траверса.



19-летний Азну родился в Испании, но на международном уровне представляет Марокко.



Азну является продуктом академии "Барселоны". В "Баварию" Адам перебрался в 2022 году, вторую половину прошлого сезона отыграв за "Реаль Вальядолид" на правах аренды.