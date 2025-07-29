"Эвертон" купил Азну у "Баварии"
"Эвертон" объявил о приобретении левого защитника немецкой "Баварии" Адама Азну за 7.8 млн. фунтов.
Азну заключил с "Эвертоном" контракт до 2029 года и стал четвертым приобретением команды Дэвида Мойеса этим летом после Тьерно Барри, Карлоса Алькараса и Марка Траверса.
19-летний Азну родился в Испании, но на международном уровне представляет Марокко.
Азну является продуктом академии "Барселоны". В "Баварию" Адам перебрался в 2022 году, вторую половину прошлого сезона отыграв за "Реаль Вальядолид" на правах аренды.
29.07.2025 20:00
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