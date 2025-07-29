"Челси" предложит новый контракт Кукурелье

"Челси" планирует наградить новым контрактом своего левого защитника Марка Кукурелью.

Кукурелья выступает за "Челси" после своего перехода из "Брайтона" за 63 миллиона фунтов три года назад. Марк далеко не сразу стал оправдывать свой ценник, но постепенно утвердился в качестве ключевого игрока.



Ранее в июле появились слухи об интересе к Кукурелье со стороны "Аль-Насра". Также известно, что "Челси" ведет переговоры о покупке защитника "Аякса" Йоррела Хато, который может сыграть и на позиции Марка.



Однако журналист Фабрицио Романо утверждает, что "Челси" не помышляет о расставании с Кукурельей, отводя 27-летнему испанцу ключевую роль в своих планах на будущее.



Он действующего контракта Кукурельи остается еще три года, но "Челси" уже собирается продлить сотрудничество с Марком.