Луис Диас станет игроком "Баварии" в четверг

Немецкая "Бавария" собирается представить нападающего "Ливерпуля" Луиса Диаса в качестве своего игрока в четверг.

Рано утром во вторник Диас прилетел в Мюнхен из Токио. Луис прервал предсезонное турне "Ливерпуля" по Азии, как только "Бавария" согласовала его стоимость.



Как сообщает Sky Sports, Диас уже прошел медобследование, а на четверг у 28-летнего игрока сборной Колумбии назначена презентация и первая тренировка с "Баварией".



Если все пройдет гладко, Диас сможет дебютировать за команду Венсана Компани в товарищеском матче против "Лиона" в ближайшую субботу.



Добавим, "Ливерпуль" выручит за Диаса 65.5 млн. фунтов. Уход Луиса не станет большой проблемой для "красных", которые едва приобрели нападающего "Айнтрахта" Уго Экитике за 79 млн. фунтов.