Луис Диас станет игроком "Баварии" в четверг
Немецкая "Бавария" собирается представить нападающего "Ливерпуля" Луиса Диаса в качестве своего игрока в четверг.
Рано утром во вторник Диас прилетел в Мюнхен из Токио. Луис прервал предсезонное турне "Ливерпуля" по Азии, как только "Бавария" согласовала его стоимость.
Как сообщает Sky Sports, Диас уже прошел медобследование, а на четверг у 28-летнего игрока сборной Колумбии назначена презентация и первая тренировка с "Баварией".
Если все пройдет гладко, Диас сможет дебютировать за команду Венсана Компани в товарищеском матче против "Лиона" в ближайшую субботу.
Добавим, "Ливерпуль" выручит за Диаса 65.5 млн. фунтов. Уход Луиса не станет большой проблемой для "красных", которые едва приобрели нападающего "Айнтрахта" Уго Экитике за 79 млн. фунтов.
29.07.2025 18:00
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