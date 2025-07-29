Луис Диас станет игроком "Баварии" в четверг

Луис Диас Немецкая "Бавария" собирается представить нападающего "Ливерпуля" Луиса Диаса в качестве своего игрока в четверг.

Рано утром во вторник Диас прилетел в Мюнхен из Токио. Луис прервал предсезонное турне "Ливерпуля" по Азии, как только "Бавария" согласовала его стоимость.

Как сообщает Sky Sports, Диас уже прошел медобследование, а на четверг у 28-летнего игрока сборной Колумбии назначена презентация и первая тренировка с "Баварией".

Если все пройдет гладко, Диас сможет дебютировать за команду Венсана Компани в товарищеском матче против "Лиона" в ближайшую субботу.

Добавим, "Ливерпуль" выручит за Диаса 65.5 млн. фунтов. Уход Луиса не станет большой проблемой для "красных", которые едва приобрели нападающего "Айнтрахта" Уго Экитике за 79 млн. фунтов.




Метки Бавария, Диас, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 29.07.2025 18:00

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  1. bmw-e34 29.07.2025 18:24 # bmw-e34
    Остались Нуньес, Кьеза. А ещё Робертсон под вопросом. Керкез скорее будет основа. А Робб в цз?

    (ответить)

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