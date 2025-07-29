"Боруссия" размышляет над возвращением Санчо

Дортмундская "Боруссия" размышляет над тем, вступать ли в борьбу за вингера "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо.

Отыграв прошлый сезон за "Челси" на правах аренды, этим летом Санчо вернулся в "Юнайтед", но к тренировкам с первой командой допущен не был и сейчас ищет новое пристанище.



По информации talkSPORT, в настоящий момент "Юнайтед" просит за Санчо всего 17 миллионов фунтов, хотя арендное соглашение с "Челси" устанавливало цену выкупа в 25 млн. фунтов.



При этом сами "красные дьяволы" выложили 73 млн. фунтов, когда приглашали Санчо из "Боруссии" в 2021 году.



Снижение цены за Санчо привлекло внимание "Боруссии", которая уже возвращала Джейона, когда тот был арендован у "Юнайтед" на вторую половину сезона 2023/24.



В данный момент "Боруссия" ведет внутренние переговоры насчет Санчо и пытается понять, сможет ли позволить 25-летнего игрока сборной Англии, к которому также существует интерес со стороны "Ювентуса".