"Челси" продал Жоау Фелиша в "Аль-Наср"
"Челси" объявил о продаже своего нападающего Жоау Фелиша в саудовский "Аль-Наср" за 50 миллионов евро (43.7 млн. фунтов).
По информации Sky Sports, "Челси" гарантированно получит за Фелиша 30 млн. евро (26.2 млн. фунтов), а еще 20 млн. евро (17.5 млн. фунтов) предусмотрены в виде бонусов.
"Аль-Наср" увел 25-летнего португальца из под носа у "Бенфики", которая несколько недель договаривалась о возвращении своего бывшего игрока.
"Челси" лишь год назад приобрел Фелиша у "Атлетико" за 46.3 млн. фунтов, хотя до этого Жоау также провел на "Стэмфорд Бридж" вторую половину сезона 2022/23 на правах аренды.
Фелиш сыграл 20 матчей и забил семь голов за команду Энцо Марески, прежде чем на вторую половину прошлого сезона был отправлен в аренду в "Милан", где отличился трижды в 19 поединках.
Таким образом, этим летом "Челси" продал игроков уже на 135.7 млн. фунтов.
29.07.2025 16:00
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Последние комментарии:
08.02.2018 17:07 #
narcot
ну типа много красивых кукл моделей блондинок с внешностью 10/10 но без мозгов а моя с мозгами и очень умная, поэтому 11/10
и чего ты решил что она без мозгов7
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/60434/?c=1#c6599693
потому что ты безмозг. а рядом с безмозгов может быть только баба без мозгов. у тебя даже бестолковка не в состоянии это понять((0
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08.02.2018 17:09 #
thegodfather
ну ты то куда лезешь, квадратный суко блэ
давно тебя не оскорбляли?
Источник: https://fapl.ru/posts/60434/?c=1
(ответить)
Писькорский-Нишанбаев Рустамович, Сурик Суренович, Рамазан Пармезанович, Ерсеин Туалетович, Зинаида-Микки Гусейнович, Омар Креветович, Бабца Армянская, Кучеряшка Башкирская - угадайте, за какую команду эти уродцы черножопые притапливают?
(ответить)
У ФК Ержанси последний лет 10 нету престижного кубка
и вот они хвастаются как то хотят скрыть свои боли кубком содружество (КЧм)
Ахахахахаха ищщщаааакси
(ответить)
русня мстит за аэрофлот?))))))
О падении беспилотника во дворе дома № 72 на улице Матусевича «Зеркало» сообщило утром 29 июля. Инцидент произошел около 2.00.
«Дежурными силами по ПВО в воздушном пространстве Республики Беларусь был обнаружен и пресечен полет неопознанной воздушной цели — нарушителя порядка использования воздушного пространства, идентифицированной как БЛА», — сообщили в Минобороны.
Как отметили в ведомстве, «в результате воздействия на него средств радиоэлектронной борьбы 02.33 БЛА упал в районе дома 72 по ул. Матусевича г. Минска».
(ответить)
фк ержанси ахахаха
(ответить)
лучшие в мире по всосам псг и арсосалу))
29.07.2025 16:58 #
halamadrid94
Щас бы судить о чашках, когда членси даже в Англии не в топ-4, а Реал лучший в мире. Ору. Уахахахаха
(ответить)
ХалаМадрид94
Что за Лев этот Тигр?
Как же он пердолит пенсов и местных пенсоживотных
Баляяя,почти год не заходил а тут он кошмарит этих шаромыгси козохси баранси
Респект Вамоооос
(ответить)
Ерсеин понимает, что если Челче так уничтожил ПСЖ, то представляете, что бы они сделали с Реалом? Ерсеину потом бы пришлось намаз делать в три раза чаще, стоя раком рядом со своей мамкой в парандже и занюхивая её анис хадж-маджу.
(ответить)
Юнайтед представил Шешко свой проект.
Юнайтед: Так, смотри, ты будешь в команде, где тренера, может быть, сменят через два месяца, поэтому стиль игры будет зависит от фазы Луны. Так потом, передачи тебе давать никто не будет, при этом болельщики тебя возненавидят, если не наколотишь 10+ голов. И если все сложится — через лет 5, может быть, поборемся за титул. Или не будем. Тут по настроению. Это же проект, а не план, чего ты придираешься?
Шешко такой: Вау, это же моя мечта. Где подписывать?
(ответить)
щас бы пытаться собирать простынями на миллиард слов, которые никто читать не будет...
(ответить)
Если вы задумывались , какой английский клуб бездушный, ничего собой ее представляет , то я отвечу - челси. Сами подумайте. Например:
1. Ливерпуль славится своим слоганом YNWA (смысл которого знают даже местные обрыганы, не имеющие ни малейшего отношения к английскому языку) , своей сумасшедшей атмосферой на домашнем стадионе Энфилд, своими фанатами , многочисленными победами в Еврокубках, с самым большим количеством титулов в Англии;
2. Манчестер Юнайтед славится своей богатой историей, легендарными игроками (Криштиано Роналду, Уэйн Руни, Бобби Чарльтон, Класс-92 и т.д. ), своими многочисленными трофеями, в том числе и первым английским треблом, знаменитым стадионом, который называют Театром Мечты, статусом самого популярного клуба в Англии , одного из самых популярных клубов мира и т.д.;
3. Арсенал славится своей красивой игрой , который полюбился миллионам фанатов, развитием молодых талантов, уникальным достижением в виде сезона АПЛ без единого поражения и т.д.;
4. Манчестер Сити славится топовым менеджментом, стремительным успехом ( за 17 лет при новых владельцах клуб добился неимоверных высот) , великолепной академией, которая выпускает множество талантов (Фоден, Палмер, Санчо, Фримпонг, Ихеаначо и т.д.) , четырьмя титулами АПЛ подряд, что неслыханно для футбольной Англии и т.д.
А чем славится челси? Бездушный коммерческий проект , созданный благодаря краденным богатствам из РФ, погрязший в мошенничестве, скандалах, коррупции, финансовых махинациях. Многочисленные выплаты третьим лицам, агентам, футбольным чиновникам через оффшорные счета, трансферные баны, продажи своих же активов самим себе, в целях обхода ФФП. И это только верхушка айсберга. Правда всегда всплывает на поверхность, поэтому со временем мы узнаем все новые подробности о темном прошлом данного проекта. Что говорить, если даже так называемые легенды клуба являются моральными уродами и бесчеловечными лицемерами. Не говоря уже об абсолютно неадекватных фанатах.
(ответить)
Ещё и сотку на КЧМ плбсанкли , итого
230 лямов и ещё будут аренды продажи до 300 лямов догонят выручки за лето
(ответить)
Будет Рону бутсы шнуровать.
(ответить)
Норм сбросили балласт
(ответить)
https://telegraf.com.ua/static/storage/thumbs/2088x1174/1/58/b15217c4-6d42945f9ebf05785d71670684d3a581.webp?v=8601_1
есь такое у среала?) УХХУХХЕХЕХЕХУХХЕХУЕ
лежать+сосать
Источник: https://fapl.ru/posts/116258/?c=1#c8081623
ЕСЬ ТАКОЕ У СРЕАЛ ПИДРИТА?
(ответить)
жаль в 2022 этот клубишко не закрыли
кладбище талантов
(ответить)
ну как же БИЗНЕСКАРИМ, ЕБАНЫЙ НАСРАЛ
(ответить)
Я тоже пытался продать свою попу одной Тбилисской мечети, но Гоги, узнав об этом, устроил моей кошерной дырочке анал-карнавал. После этого я стараюсь быть послушным мальчиком.
(ответить)
норм надпись на шарфе "nassr na chlensi", респект
(ответить)
Часто говорю о том, что мне не нравится в трансферах «Челси», но сейчас есть повод сказать о том, что восхищает. Как же они продают ненужных игроков.
Сейчас уходит Феликс. Вроде бы за 30 млн и процент от перепродажи, но какая разница? Это игрок, который выстрелил в «Бенфике» и перешел в «Атлетико» еще в 2019 году. Он шесть лет не может найти себе подходящую команду. И его продают за какие-то вменяемые деньги. Это уже достижение.
Зачем покупали – другой вопрос, задавать мы его, конечно, не будем.
А был еще Матсен за 44 млн. Хотя там обоюдно с «Астон Виллой» обменялись дорогими трансферами для финансовой отчетности – но это тоже полезно. Был Маунт в «МЮ» за 67 млн, когда это еще не казалось нормой. Есть постоянный поток продаж в Саудовскую Аравию (Кулибали, Анжело – кто это? – а ведь 23 млн, сейчас вот Феликс).
По-прежнему не вижу смысла рационализировать все покупки, но продажам нужно отдать должное. Разброс направлений, цены, быстрота сделок – все это на очень высоком уровне.
(С) Кирилл Хаит
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