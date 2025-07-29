"Челси" продал Жоау Фелиша в "Аль-Наср"

"Челси" объявил о продаже своего нападающего Жоау Фелиша в саудовский "Аль-Наср" за 50 миллионов евро (43.7 млн. фунтов).

По информации Sky Sports, "Челси" гарантированно получит за Фелиша 30 млн. евро (26.2 млн. фунтов), а еще 20 млн. евро (17.5 млн. фунтов) предусмотрены в виде бонусов.



"Аль-Наср" увел 25-летнего португальца из под носа у "Бенфики", которая несколько недель договаривалась о возвращении своего бывшего игрока.



"Челси" лишь год назад приобрел Фелиша у "Атлетико" за 46.3 млн. фунтов, хотя до этого Жоау также провел на "Стэмфорд Бридж" вторую половину сезона 2022/23 на правах аренды.



Фелиш сыграл 20 матчей и забил семь голов за команду Энцо Марески, прежде чем на вторую половину прошлого сезона был отправлен в аренду в "Милан", где отличился трижды в 19 поединках.



Таким образом, этим летом "Челси" продал игроков уже на 135.7 млн. фунтов.



