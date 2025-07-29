У "Ньюкасла" нет предложений по Исаку

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау заявил, что его клуб не получал предложений насчет нападающего Александера Исака.

И хотя Исак не поехал с "Ньюкаслом" в предсезонное турне по Азии и выразил желание рассмотреть варианты с другими клубами, Хау напоминает, что у Александра по-прежнему есть контракт.



Кроме того, "Ливерпуль" и "Аль-Хиляль", куда Исака сватают наиболее настойчиво, пока даже не попытались заполучить 25-летнего шведа.



"Он все еще наш игрок. Он связан контрактом с нами. Мы — до определенной степени — контролируем, что будет дальше для него. Я был бы счастлив верить, что для нас по-прежнему открыты все варианты".



"Я мечтаю, чтобы он остался, но у меня нет полного контроля над этим. Мы не получали официального предложения по Алексу, ни от кого из клубов", — цитирует Хау BBC.