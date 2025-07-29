"Сити" отказался продать Макати в "Форест" за 25 млн. фунтов

"Манчестер Сити" отклонил предложение "Ноттингем Форест" в 25 миллионов фунтов о покупке полузащитника Джеймса Макати.

Согласно слухам, "Форест" видел в Макати возможную замену для Моргана Гиббс-Уайта, которого пытался переманить "Тоттенхэм".



И хотя на днях Гиббс-Уайт заключил новый контракт, "Форест" все равно предпринял попытку приобрести Макати, но 25 млн. фунтов для этого оказалось недостаточно, сообщает Sky Sports.



У Макати остается всего один год по контракту с "Сити", и Джеймс ищет себе команду, которая сможет обеспечить его регулярной игровой практикой.



Помимо "Форест", у 22-летнего англичанина есть еще несколько вариантов в Премьер-Лиге и Бундеслиге, включая "Кристал Пэлас", "Айнтрахт" и дортмундскую "Боруссию".