"Сити" отказался продать Макати в "Форест" за 25 млн. фунтов
"Манчестер Сити" отклонил предложение "Ноттингем Форест" в 25 миллионов фунтов о покупке полузащитника Джеймса Макати.
Согласно слухам, "Форест" видел в Макати возможную замену для Моргана Гиббс-Уайта, которого пытался переманить "Тоттенхэм".
И хотя на днях Гиббс-Уайт заключил новый контракт, "Форест" все равно предпринял попытку приобрести Макати, но 25 млн. фунтов для этого оказалось недостаточно, сообщает Sky Sports.
У Макати остается всего один год по контракту с "Сити", и Джеймс ищет себе команду, которая сможет обеспечить его регулярной игровой практикой.
Помимо "Форест", у 22-летнего англичанина есть еще несколько вариантов в Премьер-Лиге и Бундеслиге, включая "Кристал Пэлас", "Айнтрахт" и дортмундскую "Боруссию".
29.07.2025 14:00
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кто это нахуй вообще что с годом по контракту его за 25 не продают?
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