"Юнайтед" выбирает между Уоткинсом и Шешко
"Манчестер Юнайтед" сузил свой выбор нападающих до двух имен.
Главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим все еще надеется обзавестись забивным нападающим, хотя это в значительной степени зависит от продаж игроков вроде Алехандро Гарначо, Джейдона Санчо и Антони.
Как сообщает The Athletic, "Юнайтед" рассматривал вариант с приглашением Николаса Джексона, но в итоге счел приобретение нападающего "Челси" чересчур дорогим.
В данный момент в шорт-листе "Юнайтед" из нападающих остались только Олли Уоткинс и Беньямин Шешко, представляющие "Астон Виллу" и "РБ Лейпциг", соответственно.
"Юнайтед" уже ведет переговоры насчет Шешко, но 22-летний словенец, как и Джексон, может оказаться не по карману клубу с "Олд Траффорд".
29.07.2025 13:00
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