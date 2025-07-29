"Юнайтед" выбирает между Уоткинсом и Шешко

Олли Уоткинс "Манчестер Юнайтед" сузил свой выбор нападающих до двух имен.

Главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим все еще надеется обзавестись забивным нападающим, хотя это в значительной степени зависит от продаж игроков вроде Алехандро Гарначо, Джейдона Санчо и Антони.

Как сообщает The Athletic, "Юнайтед" рассматривал вариант с приглашением Николаса Джексона, но в итоге счел приобретение нападающего "Челси" чересчур дорогим.

В данный момент в шорт-листе "Юнайтед" из нападающих остались только Олли Уоткинс и Беньямин Шешко, представляющие "Астон Виллу" и "РБ Лейпциг", соответственно.

"Юнайтед" уже ведет переговоры насчет Шешко, но 22-летний словенец, как и Джексон, может оказаться не по карману клубу с "Олд Траффорд".




Метки Астон Вилла, Манчестер Юнайтед, РБ Лейпциг, Уоткинс, Шешко

Автор mihajlo   

Дата 29.07.2025 13:00

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