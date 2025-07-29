Салиба: "Дьекереш страшно хорош"
Защитник "Арсенала" Вильям Салиба уверен, что голы нападающего Виктора Дьекереша помогут "канонирам" завоевать титул Премьер-Лиги.
На прошлой неделе "Арсенал", наконец, обзавелся забивным форвардом, купив Дьекереша у "Спортинга" за 63.8 млн. фунтов.
Такого рода игрока "Арсеналу" отчаянно не хватало в последних сезонах, и Салиба, сыгравший против Дьекереша в Лиге Чемпионов в прошлом сезоне, рад, что теперь Виктор на его стороне.
"Мы знаем, насколько он хорош, против него страшно играть. Конечно, я так рад обладать им в своем клубе, и я уверен, он поможет нам выигрывать матчи и выигрывать трофеи".
"Он страшно хорош, потому что, видя нападающего, который забивает голы, требуется концентрация! Но теперь он в нашей команде и будет забивать за нас, так что это хорошо".
"Каждый год отличается. Нам нужно извлечь урок из трех последних сезонов. Конечно, нам повезло, что у нас снова и снова есть шанс сражаться за победу в Премьер-Лиге".
"Мы настроены выиграть Премьер-Лигу, и мы будем делать все возможное с первого матча. У нас много новых игроков, и я надеюсь, они помогут нам выиграть лигу на сей раз", — цитирует Салиба Evening Standard.
29.07.2025 12:00
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