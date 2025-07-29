Салиба: "Дьекереш страшно хорош"

Виктор Дьекереш Защитник "Арсенала" Вильям Салиба уверен, что голы нападающего Виктора Дьекереша помогут "канонирам" завоевать титул Премьер-Лиги.

На прошлой неделе "Арсенал", наконец, обзавелся забивным форвардом, купив Дьекереша у "Спортинга" за 63.8 млн. фунтов.

Такого рода игрока "Арсеналу" отчаянно не хватало в последних сезонах, и Салиба, сыгравший против Дьекереша в Лиге Чемпионов в прошлом сезоне, рад, что теперь Виктор на его стороне.

"Мы знаем, насколько он хорош, против него страшно играть. Конечно, я так рад обладать им в своем клубе, и я уверен, он поможет нам выигрывать матчи и выигрывать трофеи".

"Он страшно хорош, потому что, видя нападающего, который забивает голы, требуется концентрация! Но теперь он в нашей команде и будет забивать за нас, так что это хорошо".

"Каждый год отличается. Нам нужно извлечь урок из трех последних сезонов. Конечно, нам повезло, что у нас снова и снова есть шанс сражаться за победу в Премьер-Лиге".

"Мы настроены выиграть Премьер-Лигу, и мы будем делать все возможное с первого матча. У нас много новых игроков, и я надеюсь, они помогут нам выиграть лигу на сей раз", — цитирует Салиба Evening Standard.




Метки Арсенал, Дьекереш, Салиба

Автор mihajlo   

Дата 29.07.2025 12:00

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Последние комментарии:




  1. kapitoxa 29.07.2025 12:28 # kapitoxa
    нап, который знает свое дело, - 5-10 голов за сезон наклепает точно

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  2. umbriaco 29.07.2025 12:15 # umbriaco
    Противостояние с Холандом будет интересно смотреть

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  3. bangladesh 29.07.2025 12:07 # bangladesh
    10-ку положит на этом и остановится

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  4. noel-gitman 29.07.2025 12:03 # noel-gitman
    Толковый нап. 10-ку положит как минимум

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