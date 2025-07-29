"Юнайтед" представил Шешко свой проект
"Манчестер Юнайтед" продолжает борьбу за Беньямина Шешко, представив нападающему немецкого "РБ Лейпциг" свой проект.
Уже подписав Матеуса Кунью и Бриана Мбемо, "Юнайтед" также хочет обзавестись чистым нападающим с бомбардирским талантом.
Одним из рассматриваемых "Юнайтед" вариантов среди форвардов является Шешко, и Sky Sport Germany утверждает, что подготовленная "красными дьяволами" презентация произвела впечатление на Беньямина.
Однако за Шешко также сражается "Ньюкасл", который уже подготовил свое предложение и готов его выдвинуть в любой момент.
"РБ Лейпциг" открыт к расставанию с 22-летним словенцем, но хочет минимум 80 миллионов евро (69 млн. фунтов) в качестве компенсации.
29.07.2025 11:00
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