"Юнайтед" представил Шешко свой проект

"Манчестер Юнайтед" продолжает борьбу за Беньямина Шешко, представив нападающему немецкого "РБ Лейпциг" свой проект.

Уже подписав Матеуса Кунью и Бриана Мбемо, "Юнайтед" также хочет обзавестись чистым нападающим с бомбардирским талантом.



Одним из рассматриваемых "Юнайтед" вариантов среди форвардов является Шешко, и Sky Sport Germany утверждает, что подготовленная "красными дьяволами" презентация произвела впечатление на Беньямина.



Однако за Шешко также сражается "Ньюкасл", который уже подготовил свое предложение и готов его выдвинуть в любой момент.



"РБ Лейпциг" открыт к расставанию с 22-летним словенцем, но хочет минимум 80 миллионов евро (69 млн. фунтов) в качестве компенсации.