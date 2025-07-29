Алиссон прервал турне "Ливерпуля" по Азии

Алиссон Голкипер Алиссон досрочно прервал турне "Ливерпуля" по Азии и вернулся домой в Англию.

Алиссон не принимал участия в открытой тренировке "Ливерпуля" в Токио во вторник утром, и вскоре выяснилось, что бразильский голкипер срочно покинул расположение команды Арне Слота.

Как сообщает The Athletic, Алиссон отправился домой с разрешения "Ливерпуля" из-за возникшей у 32-летнего "причины личного характера".

Алиссон стал уже третьей потерей "Ливерпуля" во время азиатского турне после защитника Джо Гомеса, вернувшегося домой с травмой ахилла, и нападающего Луиса Диаса, который завершает свой переход в "Баварию".

Добавим, "Ливерпуль" завершит свое турне по Азии матчем против "Йокогамы Ф. Маринос" в среду.




Метки Алиссон, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 29.07.2025 10:00

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