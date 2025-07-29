"Челси" может купить Гарначо после оформления Симонса

"Челси" все еще может приобрести вингера "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо, даже если подпишет Хави Симонса из немецкого "РБ Лейпциг".

В данный момент "Челси" готовит стартовое предложение о покупке Симонса, который уже дал понять своему клубу, что хочет покинуть Лейпциг этим летом.



Для приобретения 22-летнего голландца "Челси" придется раскошелиться примерно на 60 миллионов фунтов, однако этот трансфер не будет означать, что "синие" завершат свой интерес к Гарначо, утверждает The Telegraph.



Симонс способен сыграть не только на левом фланге, как Гарначо, но и в качестве 10-го номера, поэтому дверь для Алехандро в "Челси" все еще будет открыта, если "синие" избавятся от Кристофера Нкунку вслед за Жоау Фелишем.



Сейчас Гарначо тренируется отдельно от первой команды "Юнайтед", однако приоритет 21-летнего аргентинца — остаться в Премьер-Лиге.