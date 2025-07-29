Гвардиола поведал, сколько будет отдыхать после "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что после "горожан" сделает паузу от футбола на срок до 15 лет.

Гвардиола тренирует "Сити" с 2016 года. В течение этого времени Хосеп завоевал 18 трофеев, включая шесть титулов Премьер-Лиги.



Гвардиола уже неоднократно говорил, что после "Сити" не возьмется сразу за другую работу. По словам 54-летнего испанца, ему потребуется передышка, которая может очень затянуться.



"Я точно знаю, что после "Сити" я собираюсь остановиться. Это решено, более чем решено".



"Я не знаю, надолго ли я остановлюсь. На год, два года, три года, пять, 10, 15 — я не знаю. Но после этого периода в "Сити" я уйду, потому что мне нужно будет остановиться и сосредоточиться на себе, на своем организме", — сообщил Гвардиола GQ.