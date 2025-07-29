Гвардиола поведал, сколько будет отдыхать после "Сити"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что после "горожан" сделает паузу от футбола на срок до 15 лет.

Гвардиола тренирует "Сити" с 2016 года. В течение этого времени Хосеп завоевал 18 трофеев, включая шесть титулов Премьер-Лиги.

Гвардиола уже неоднократно говорил, что после "Сити" не возьмется сразу за другую работу. По словам 54-летнего испанца, ему потребуется передышка, которая может очень затянуться.

"Я точно знаю, что после "Сити" я собираюсь остановиться. Это решено, более чем решено".

"Я не знаю, надолго ли я остановлюсь. На год, два года, три года, пять, 10, 15 — я не знаю. Но после этого периода в "Сити" я уйду, потому что мне нужно будет остановиться и сосредоточиться на себе, на своем организме", — сообщил Гвардиола GQ.




Метки Гвардиола, Манчестер Сити, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 29.07.2025 08:00

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  1. seregaball 29.07.2025 08:08 # seregaball
    Этот цыган так врет, когда Клопп уходил, цыган сказал:ещё сезон и я тоже уйду, теперь твердит, что на 5 лет останется. Все пора на покой, эра Ман. Сити прошла

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