"Лос-Анджелес" близок к договоренности с Соном

Клуб МЛС "Лос-Анджелес" продвигается в переговорах о приобретении капитана "Тоттенхэма" Сона Хен Мина.

В данный момент Сон вместе с "Тоттенхэмом" проводит предсезонное турне по Азии, и по условиям своего контракта 33-летний нападающий обязан принять участие в предсезонном матче против "Ньюкасла" в Южной Корее 3 августа.



Как раз после визита на свою родину в ближайшее воскресенье Сон сможет решить вопрос со своим будущим.



Как сообщает Givemesport, "Тоттенхэм" не собирается стоять на пути у Сона, у которого остается только один год по контракту.



"Лос-Анджелес" считает трансфер Сона возможным и в данный момент приближается к компромиссу с игроком об условиях личного контракта.



К Сону также существует интерес из Саудовской Аравии, чьи клубы готовы заплатить около 30 миллионов фунтов за экс-игрока "Байера", но в данный момент Калифорния выглядит наиболее вероятным направлением для южнокорейца.