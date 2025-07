Светская хроника за вторник

Александер Исак договорился с "Ливерпулем". "Челси" не продаст Марка Кукурелью. "Эвертон" продал женскую команду себе. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

Нападающий "Ньюкасла" Александер Исак согласовал условия личного контракта с "Ливерпулем". (Sky Sports Switzerland)



"Ньюкасл" обратился насчет нападающего "Челси" Николаса Джексона. (i Paper)



"Челси" близок к покупке защитника "Аякса" Йоррела Хато за 35 миллионов фунтов. (The Athletic)



Нападающий Жоау Фелиш перешел из "Челси" в "Аль-Наср" и уже провел свою первую тренировку со своей новой командой. (Ben Jacobs)



Информация об интересе "Аль-Насра" к защитнику "Челси" Марку Кукурелье не соответствует действительности. (Ben Jacobs)



"Челси" готов включить Тосина Адарабиойо и Николаса Джексона в сделку по приобретению нападающего "Астон Виллы" Моргана Роджерса. (Football Insider)



"Арсенал" не ведет переговоры о продаже своего нападающего Габриэля Жезуса в "Фламенго". (Fabrizio Romano)



Принадлежащий "Арсеналу" полузащитник Фабиу Виейра стал целью для "Вест Хэма". (Ben Jacobs)



"Манчестер Юнайтед" сделал предложение в 35 млн. фунтов о покупке полузащитника "Спортинга" Мортена Юльманна. (Calciomercato)



"Юнайтед" отправит полузащитника Тоби Колльера в аренду. (Daily Express)



"Брентфорд" не продаст нападающего Йоана Висса в "Ньюкасл", пока не обзаведется заменой. (i Paper)



"Эвертон" интересуется полузащитником "Лиона" Эйнсли Мэйтланд-Найлсом. (talkSPORT)



"Эвертон", "Вест Хэм" и "Наполи" хотят вингера "Сити" Джека Грилиша. (iPaper)



"Наполи" будет готов приобрести Грилиша из "Сити" или Алехандро Гарначо из "Юнайтед", если проиграет борьбу "Ноттингем Форест" за вингера "Болоньи" Дана Ндойе. (The Sun)



"Лидс" проиграл борьбу "Марселю" за вингера "Фейеноорда" Игоря Пайшао. (Fabrice Hawkins)



Полузащитник "Байера" Гранит Джака прибыл в Англию, чтобы завершить свой переход в "Сандерленд". (Sky Sports)



Другое



Голкипер Радек Витек заключил с "Юнайтед" новый контракт до 2028 года. (Football Insider)



"Юнайтед" взял с собой в турне по США своего бывшего защитника Уэса Брауна, который два года назад был признан банкротом. (The Sun)



Капитан "Челси" Рис Джеймс совершил поездку в Базель, чтобы поддержать свою сестру Лорен и женскую сборную Англии в финале Евро-2025. (Daily Mail)



Подражая "Челси", "Эвертон" продал женскую команду своей родственной компании. (The Sun)