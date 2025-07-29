Артета отговорил Зинченко от ухода из "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета отговорил левого защитника Александра Зинченко от ухода из клуба.

Во второй половине минувшего сезона Зинченко проигрывал конкуренцию даже юниору Майлсу Льюис-Скелли, поэтому неудивительно, что у Александра появились мысли о смене клуба этим летом.



По информации Football Transfers, Зинченко даже попросил разрешения у "Арсенала" рассмотреть варианты с другими клубами, а "канониры" отреагировали на это, сделав запрос насчет Йоррела Хато из "Аякса".



Однако затем Зинченко несколько раз поговорил с Артетой, который заставил подопечного передумать. Теперь 28-летний игрок сборной Украины полностью сосредоточен на предстоящем сезоне с "Арсеналом".



Добавим, Зинченко и Артету связывают давние отношения. Они вместе трудились еще в "Манчестер Сити", а три года назад Микель убедил "Арсенал" потратить 32 миллиона фунтов на Александра.