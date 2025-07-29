Артета отговорил Зинченко от ухода из "Арсенала"

Александр Зинченко и Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета отговорил левого защитника Александра Зинченко от ухода из клуба.

Во второй половине минувшего сезона Зинченко проигрывал конкуренцию даже юниору Майлсу Льюис-Скелли, поэтому неудивительно, что у Александра появились мысли о смене клуба этим летом.

По информации Football Transfers, Зинченко даже попросил разрешения у "Арсенала" рассмотреть варианты с другими клубами, а "канониры" отреагировали на это, сделав запрос насчет Йоррела Хато из "Аякса".

Однако затем Зинченко несколько раз поговорил с Артетой, который заставил подопечного передумать. Теперь 28-летний игрок сборной Украины полностью сосредоточен на предстоящем сезоне с "Арсеналом".

Добавим, Зинченко и Артету связывают давние отношения. Они вместе трудились еще в "Манчестер Сити", а три года назад Микель убедил "Арсенал" потратить 32 миллиона фунтов на Александра.




Метки Арсенал, Артета, Зинченко

Автор mihajlo   

Дата 29.07.2025 00:05

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  1. hunter022 29.07.2025 00:13 # hunter022
    Видимо убирать некому в раздевалке и душевых в команде,этот инвалид на большее не способен

    (ответить)

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