"Ньюкасл" готов заплатить свыше 60 млн. фунтов за Шешко

"Ньюкасл" сообщил немецкому "РБ Лейпциг" о своей готовности заплатить свыше 60 миллионов фунтов за нападающего Беньямина Шешко.

Ранее этим летом у Шешко сорвался переход в "Арсенал", который предпочел потратиться на Виктора Дьекереша, однако Беньямин все еще может покинуть Лейпциг в ближайший месяц.



В данный момент переговоры с "РБ Лейпциг" насчет покупки Шешко ведут "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл", также контактируя с лагерем Беньямина.



Пока ни один из двух клубов Премьер-Лиги не выдвинул официальное предложение, но "Ньюкасл", как утверждает журналист Бен Джейкобс, уже выразил готовность заплатить свыше 60 млн. фунтов за Шешко.



Помимо Шешко, "Ньюкасл" рассматривает вариант с Николасом Джексоном из "Челси" и сохраняет интерес к Йоану Висса из "Брентфорда".