"Ньюкасл" готов заплатить свыше 60 млн. фунтов за Шешко

Беньямин Шешко "Ньюкасл" сообщил немецкому "РБ Лейпциг" о своей готовности заплатить свыше 60 миллионов фунтов за нападающего Беньямина Шешко.

Ранее этим летом у Шешко сорвался переход в "Арсенал", который предпочел потратиться на Виктора Дьекереша, однако Беньямин все еще может покинуть Лейпциг в ближайший месяц.

В данный момент переговоры с "РБ Лейпциг" насчет покупки Шешко ведут "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл", также контактируя с лагерем Беньямина.

Пока ни один из двух клубов Премьер-Лиги не выдвинул официальное предложение, но "Ньюкасл", как утверждает журналист Бен Джейкобс, уже выразил готовность заплатить свыше 60 млн. фунтов за Шешко.

Помимо Шешко, "Ньюкасл" рассматривает вариант с Николасом Джексоном из "Челси" и сохраняет интерес к Йоану Висса из "Брентфорда".




Метки Ньюкасл, РБ Лейпциг, Шешко

Автор mihajlo   

Дата 28.07.2025 23:00

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