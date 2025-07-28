Доннарумма не интересен "Челси"
"Челси" не заинтересован в приобретении голкипера французского ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммой.
Доннарумма отклонил уже несколько предложений ПСЖ о новом контракте, после чего чемпионы Лиги 1 начали готовиться к расставанию с Джанлуиджи, договорившись с Люкой Шевалье из "Лилля".
В отличие от ПСЖ, "Галатасарай" готов удовлетворить запросы Доннаруммы по зарплате, однако 26-летний итальянец не горит желанием играть в Турции.
Также возможным направлением для Доннаруммы называлась Премьер-Лига, однако "Челси", как утверждает The Telegraph, не собирается пользоваться этой возможностью.
"Челси", напомним, пытался укрепить последний рубеж в начале июня, но не смог договориться с "Миланом" по стоимости Майка Меньяна.
28.07.2025 22:00
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