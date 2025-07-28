"Эвертон" надеется арендовать Грилиша

"Эвертон" надеется взять вингера "Манчестер Сити" Джека Грилиша в аренду на предстоящий сезон.

Переживающий затяжной спад Грилиш более не входит в планы главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолы, не поехав с "горожанами" на клубный Чемпионат Мира.



Ранее интерес к 29-летнему Грилишу проявил "Наполи", однако в "Эвертоне" чувствуют, что молодая семья Джека предпочла бы не уезжать из Чешира.



Как сообщает The Independent, главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес готов строить свою команду вокруг Грилиша, предоставив Джеку гораздо больше свободы, нежели экс-капитан "Астон Виллы" имеет в "Сити".



"Эвертон" привлекателен для Грилиша возможностью играть на новом современном стадионе и быть на глазах у главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля.



Однако "Эвертон" может позволить себе лишь аренду Грилиша, тогда как "Сити" предпочел бы продать Джека.