"Форест" согласовал покупку Ндойе

"Ноттингем Форест" согласовал приобретение вингера итальянской "Болоньи" Дана Ндойе.

По информации журналист Фабрицио Романо, "Болонья" согласилась отпустить Ндойе в "Форест" за 40 миллионов евро (35 млн. фунтов) плюс бонусы.



Таким образом, 24-летний игрок сборной Швейцарии станет рекордным приобретением в истории клуба с "Сити Граунд".



В ближайшие 24 часа Ндойе должен отправиться в Англию, чтобы пройти медобследование и связать свое будущее с "Форест".



Ндойе, который забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи в прошлом сезоне Серии А, поможет "Форест" справиться с потерей Энтони Эланги, проданного в "Ньюкасл" за 55 млн. фунтов.