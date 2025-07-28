"Форест" хочет купить Адаму Траоре
"Ноттингем Форест" хочет приобрести вингера "Фулхэма" Адаму Траоре.
"Форест" находится в поисках нового вингера с тех пор, как продал Энтони Элангу в "Ньюкасл" за 55 миллионов фунтов.
По информации The Telegraph, на радаре у главного тренера "Форест" Нуну Эшпириту Санту находится его бывший подопечный по "Вулверхэмптону" Траоре.
29-летний испанец, которого Нуну тренировал три сезона, называется "серьезной целью" для "Форест", и "лесники" уже готовы начать переговоры с "Фулхэмом".
Также "Фулхэм" работает над приобретением вингера "Болоньи" Дана Ндойе, который уже уведомил свой клуб о желании перебраться в Премьер-Лигу.
28.07.2025 19:00
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