Нападающий "Ливерпуля" Луис Диас вылетает в Мюнхен во вторник, чтобы завершить свой пееход в немецкую "Баварию".

В минувший уикенд "Бавария" согласовала с "Ливерпулем" компенсацию за Диаса в размере 65.5 млн. фунтов.



Как сообщает Sky Sports, Диас уже покинул расположение "Ливерпуля", который сейчас проводит предсезонное турне по Азии, и на вторник у Луиса назначен перелет из Токио в Мюнхен.



Сразу во вторник 28-летний игрок сборной Колумбии должен пройти медобследовние, после чего сможет заключить с "Баварией" контракт до 2029 года.