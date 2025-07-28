"Ньюкасл" работает над приглашением Рамсдейла

"Ньюкасл" работает над приглашением голкипера "Саутгемптона" Аарона Рамсдейла.

На протяжении последнего года "Ньюкасл" пытался заполучить Джеймса Траффорда, однако медлительность "сорок" привела к тому, что "Манчестер Сити" их опередил, воспользовавшись своей опцией по обратному выкупу голкипера "Бернли".



Как сообщает The Athletic, теперь "Ньюкасл" собирается укрепить последний рубеж с помощью Рамсдейла, чей "Саутгемптон" с треском вылетел из Премьер-Лиги по итогам прошлого сезона.



Утверждается, что "Ньюкасл" уже сделал свое предложение по аренде Рамсдейла с опцией выкупа, но компромисс насчет 27-летнего игрока сборной Англии пока не достигнут.



Рамсдейл только год назад был куплен "Саутгемптоном" у "Арсенала" за 25 миллионов фунтов. В своих 32 матчах за "святых" Аарон оформил три "клин-шита".



Добавим, главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау знает Рамсдейла по совместной работе в "Борнмуте" в период с 2017 по 2020 год.