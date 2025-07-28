"Юнайтед" проявил интерес к Коло-Муани

"Манчестер Юнайтед" определил новую цель среди нападающих, проявив интерес к Рандалю Коло-Муани из французского ПСЖ.

До сих пор с переходом в "Юнайтед" связывали таких нападающих, как Николас Джексон из "Челси", Олли Уоткинс из "Астон Виллы" и Беньямин Шешко из "РБ Лейпциг".



Как сообщает Evening Standard, также "Юнайтед" решил рассмотреть вариант с Коло-Муани, который вторую половину сезона 2024/25 провел в "Ювентусе" на правах аренды, забив восемь голов в 16 матчах.



"Ювентус" заинтересован в возвращении Коло-Муани, а также 26-летний француз находится на радаре у "Ньюкасла", которому грозит расставание с Александером Исаком.