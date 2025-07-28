"Челси" отправил Пендерса в "Страсбур"

"Челси" объявил о переходе своего голкипера Майка Пендерса в французский "Страсбур" на правах аренды.

В "Страсбуре" Пендерс заменит Джордже Петровича, который отыграл прошлый сезон за французский клуб в аренде из "Челси", а затем был продан "синими" в "Борнмут" за 25 миллионов фунтов.



"Челси" приобрел Пендерса у "Генка" за 17 млн. фунтов прошлым летом, позволив Майку остаться в бельгийском клубе на сезон 2024/25.



19-летний бельгиец до сих пор не дебютировал за "Челси", но ранее этим летом ездил с командой Энцо Марески на клубный Чемпионат Мира.