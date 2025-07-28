"Наполи" интересуется Грилишем и Стерлингом

Итальянский "Наполи" проявляет интерес к вингерам Джеку Грилишу из "Манчестер Сити" и Рахиму Стерлингу из "Челси".

Как сообщает Sky Sports, приоритетом "Наполи" среди фланговых игроков является Дан Ндойе из "Болоньи", однако на 24-летнего швейцарца также претендует "Ноттингем Форест".



"Болонья" уже отклонила предложение "Наполи" насчет аренды Ндойе с обязательством по выкупу, и чемпионы Серии А будут готовы переключиться на альтернативные цели, если не смогут заполучить Дана.



Этими альтернативными целями и являются Грилиш со Стерлингом, которые не ездили со своими командами на клубный Чемпионат Мира этим летом и ищут решения для своего будущего.