"Наполи" интересуется Грилишем и Стерлингом

Рахим Стерлинг и Джек Грилиш Итальянский "Наполи" проявляет интерес к вингерам Джеку Грилишу из "Манчестер Сити" и Рахиму Стерлингу из "Челси".

Как сообщает Sky Sports, приоритетом "Наполи" среди фланговых игроков является Дан Ндойе из "Болоньи", однако на 24-летнего швейцарца также претендует "Ноттингем Форест".

"Болонья" уже отклонила предложение "Наполи" насчет аренды Ндойе с обязательством по выкупу, и чемпионы Серии А будут готовы переключиться на альтернативные цели, если не смогут заполучить Дана.

Этими альтернативными целями и являются Грилиш со Стерлингом, которые не ездили со своими командами на клубный Чемпионат Мира этим летом и ищут решения для своего будущего.




Метки Грилиш, Манчестер Сити, Наполи, Стерлинг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.07.2025 13:00

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