Артета готов использовать Дьекереша в паре с Хаверцем

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что готов использовать своего новичка Виктора Дьекереша в паре с Каем Хаверцем в нападении.

На прошлой неделе "Арсенал" завершил приобретение Дьекереша у "Спортинга" за 63.8 млн. фунтов, наконец, обзаведясь бомбардиром.



Однако приход Дьекереша еще не означает, что Хаверц, который лучше всего проявил себя в "Арсенале" именно в нападении, сядет в запас, потому что Артета готов играть с ними двумя.



"Да, у нас есть такие планы, у нас есть много вариантов, и мы мы повышаем качество и глубину состава с помощью всех совершенных приобретений. Мы очень рады заполучить Виктора, это был долгий процесс", — цитирует Артету Sky Sports.