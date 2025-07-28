Артета готов использовать Дьекереша в паре с Хаверцем
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что готов использовать своего новичка Виктора Дьекереша в паре с Каем Хаверцем в нападении.
На прошлой неделе "Арсенал" завершил приобретение Дьекереша у "Спортинга" за 63.8 млн. фунтов, наконец, обзаведясь бомбардиром.
Однако приход Дьекереша еще не означает, что Хаверц, который лучше всего проявил себя в "Арсенале" именно в нападении, сядет в запас, потому что Артета готов играть с ними двумя.
"Да, у нас есть такие планы, у нас есть много вариантов, и мы мы повышаем качество и глубину состава с помощью всех совершенных приобретений. Мы очень рады заполучить Виктора, это был долгий процесс", — цитирует Артету Sky Sports.
28.07.2025 12:00
Просмотров: 193
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
ну и встреча двух голубков
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий